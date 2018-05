Stiri pe aceeasi tema

- "La propunerea domnului Viorel Catarama si in urma discutiilor pe care le-am avut in Biroul Politic al Sectorului 2, am supus la vot hotararea de a solicita conducerii partidului demiterea sau demisia domnisoarei Mara Mares (de la conducerea Tineretului Liberal National – n.r.). Intai demisia si daca…

- Liderul PNL Sector 2, Anca Boagiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca filiala a decis sa solicite demisia deputatului PNL, Mara Mares, de la sefia Tineretului Liberal National, dupa ce organizatia a ironizat generatia "decreteilor".

- PNL pare o oala sub presiune. Dupa ce Tineretul Național Liberal condus de Mara Mareș a lansat un manifest anti-decreței, iar conducerea partidului a incercat sa ingroape scandalul, minimalizand manifestul, unul dintre intelectualii de casa ai lui Basescu și europarlamentar PNL, Traian Ungureanu,…

- Declaratia prin care presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila are „foarte multa conotatie politica” si nu va avea un rezultat direct, afirma la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi. In opinia lui Attila Korodi, declaratia de vineri a presedintelui Klaus Iohannis…

- Declaratia prin care presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila are „foarte multa conotatie politica” si nu va avea un rezultat direct, a afirmat la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi

- Liderul partidului nationalist ungar Jobbik, Gabor Vona, a renuntat la presedintia formatiunii si la locul in parlament in urma infrangerii partidului sau in alegerile legislative de duminica, care i-au oferit prim-ministrului Viktor Orban al treilea mandat succesiv, transmite marti Reuters.…

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, a declarat ca formatiunea sa inca nu a desemnat un candidat pentru alegerile anticipate din Chisinau pe motiv ca acestea nu au fost anuntate si ca nu exista certitudinea ca scrutinul va avea loc. Fostul sef de stat a comentat insa candidatura PPDA pentru functia…

- Liderul Partidului Politic Partidul Nostru și primarul orașului Balți, Renato Usatîi, a anunțat ca saptamâna curenta va demisiona din funcția publica. Politicianul a facut anunțul în cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN. Liderul…