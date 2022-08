Stiri pe aceeasi tema

- PNL Sector 1 anunța ca nu va susține niciun proiect propus de Clotilde Armand și o someaza public sa publice urgent raportul integral al Curții de Conturi, care a constatat incalcarea flagranta și continua a legii de catre primarul sectorului 1 și a dispus masuri imediate, se arata intr-un comunicat…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat o sedinta a Consiliului Local, anuntand ca pe ordinea de zi sunt prevazute mai multe proiecte, care „vizeaza domenii esentiale”. Consilierii PNL ai sectorului au transmis ca nu vor sustine niciun proiect propus de primarul de sector si ca o „someaza”…

- Filiala PNL Sector 1, condusa de președintele Sebastian Burduja, ministru al Digitalizarii, a transmis vineri, 12 august, ca se va abtine de la toate voturile din Consiliul Local si i-a cerut edilului Clotilde Armand sa publice urgent raportul integral al Curtii de Conturi, dar si sa isi asume „abaterile…

- Potrivit PNL Sector 1, in loc sa publice raportul Curtii de Conturi, “care a constatat incalcarea flagranta si continua a legii de catre primarul sectorului 1 si a dispus masuri imediate”, “primarul-scandal” al Sectorului 1 se lanseaza in “atacuri penibile, intr-un circ deja caracteristic pentru mandatul…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a precizat ca cei de la Curtea de Conturi au fost in control la primarie, pentru a doua oara in mai putin de un an. Ea a adaugat ca nu are nimic de ascuns, insa „timpul petrecut cu inspectorii blocheaza o mare parte din activitatea functionarilor”, care a mai…

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 afirma ca au sesizat in repetate randuri institutiile abilitate in legatura cu 'derapajele constante' ale primarului Clotilde Armand, iar in aceasta perioada au inceput sa soseasca si raspunsurile, cel mai recent fiind din partea Curtii de Conturi.

- Președintele celor de la FC Brașov, Marin Mitran, a adus lamuriri in ceea ce privește situația financiara a echipei. Așa cum Newsbv a scris AICI in exclusivitate , raportul Curții de Conturi nu este unul favorabil clubului FC Brașov. Președintele celor de la FC Brașov este, insa, optimist ca situația…

- Rectificarea bugetara adoptata vineri de Consiliul Local al Sectorului 1 e motiv de nemultumire in interiorul PSD, conducerea formatiunii banuindu-i pe unii consilieri social-democrati ca au sprijinit-o pe Clotilde Armand sa treaca proiectul de hotarare, potrivit informatiilor „Adevarul”. Liderul PSD…