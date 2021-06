PNL se bate de i-a dat sângele pe nas Este cea mai crunta batalie ce se da in aceste zile. Nu este una politica, așa cum s-ar crede. Cand vrei sa te cațari la putere și-ți pocnești adversarii nu inseamna ca duci o lupta politica. Este doar o bataie intre niște derbedei care se tradeaza intre ei, care se asmut unul impotriva altuia și […] The post PNL se bate de i-a dat sangele pe nas first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- La mijlocul secolului al V-lea a.Chr., in orașul cretan Gortyna, o inscripție revizuia legile ancestrale ale cetații, clasificand populația in oameni liberi și sclavi (Codul cetații Gortyna 1, 1-49). Aproximativ un secol mai tarziu, Aristotel afirma ca „natura tinde sa realizeze corpuri pentru sclavi…

- La finalul lunii mai se decide soarta organizației județene USR Maramureș. Caștigatorii se știu deja, oricat v-ar placea voua sa credeți ca membrii acestui partid sunt oamenii noi și curați pe care ii vreți in politica. Derulam caseta puțin. Așa, acum așezați-va pe ceva confortabil, avem cate ceva de…

- Ce spune Gigi Becali despre partidul AUR: „Cei de la AUR și-au creat o zona de oameni care capteaza” Gigi Becali nu dorește sa mai auda discuții referitor la politica, insa este in continuare atent la ceea ce se intampla pe scena politica. Acesta l-a laudat pe George Simion, insa a criticat-o pe Diana…

- Dupa ce Curtea Constituționala din Republica Moldova a declarat miercuri, 28 aprilie, neconstituționala decizia cu privire la instituirea starii de urgența de catre majoritatea PSRM – ȘOR, manifestanții adunați in fața instituției constituționale au aplaudat și au scandat lozinci. Adunați…

- Schimbarea șefilor din instituțiile publice nu mai ține cont doar de culoarea politica, ci și de oamenii casei. Astfel, liberalii au ajuns sa faca presiuni grosolane pentru a destitui șefi fara apartenența politica, doar pentru a-și infige in scaune clientela de partid sau personala. Problema este ca,…

- Candidatul USR pentru Senatul Romaniei la Alegerile Parlamentare din 2020, Alexandru Horocea a fost nominalizat in cadrul Biroului Național al USR pentru o funcție de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Arii Protejate din Romania. Agenția este o instituție publica cu personalitate juridica,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in coalitia de guvernare exista „o criza de imaturitate politica”. „Avem o criza de imaturitate politica (in cadrul coalitiei de guvernare – n.r.), e evident, de lipsa a oamenilor de stat si vad si in seara aceasta, toate discutiile sunt in jurul…

- Dan Barna: Am fost la Elisabeta Rizea la Nucșoara, am fost fix acum 3 saptamani. Și…. doamna aceea… și acum, daca incep sa povestesc, o sa ma emoționez… Doamna aceea inseamna pentru mine exact dovedirea faptului ca in Romania exista niște demnitate. Este și o postare la mine pe Facebook. Și vazand acolo…