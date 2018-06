Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele liberal, Ludovic Orban, a anuntat luni in urma sedintei Biroului Executiv al PNL ca negocierile cu diverse grupuri parlamentare, in vederea sustinerii motiunii de cenzura, se poarta pana in momentul votului, dar si ca, dupa o eventuala cadere a Guvernului, formatiunea este deschisa discutiilor…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica pentru Mediafax, referitor la inscrierea lui Daniel Zamfir in ALDE, ca acesta "ingroașa randurile firimituriștilor pe langa Tariceanu", precizand ca e bine ca se clarifica cine sunt tradatorii, inaintea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului."Domnul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a aprobat de principiu textul motiunii de cenzura, stabilindu-se ca acest document sa fie depus in jurul datei de 20 iunie. Reamintim ca dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care procurorii DNA au cerut…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a atras atenția coaliției PSD-ALDE „sa nu fure banii romanilor”, pentru ca „va ieși rau” in contextul in care președintele social-democraților a confirmat ca exista o analiza a Guvernului asupra sistemului de pensii, inclusiv un scenariu privind suspendarea Pilonului…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, pentru HotNews.ro, ca solicitarea președintelui Klaus Iohannis de demisie a premierului Viorica Dancila este intemeiata, intrucat, in opinia sa, aceasta a incalcat Constituția. Intrebat daca PNL ar putea in context sa depuna o moțiune de cenzura, Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis o scrisoare deschisa premierului Dancila cu privire la aderarea României la zona euro, în care cere Guvernului sa rezolve unele probleme care nu îndeplinesc anumite criterii stabilite prin Tratatul de