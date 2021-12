Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, dupa sedinta coalitiei, despre introducerea taxei de solidaritate pentru marile companii, ca asa cum si-au asumat in programul de guvernare, anul acesta nu vor introduce noi taxe, asta in contextul in care discutia este ca taxa sa fie introdusa din 2022.

