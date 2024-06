PNL revendică victoria la Sectorul 1 al Capitalei PNL caștiga primaria Sectorului 1. PNL revendica victoria lui George Tuța la Sectorul 1. Reprezentanții PNL au transmis intr-o postare pe Facebook, facuta luni dimineața, ca George Tuța este noul primar al Sectorului 1. „Dupa numararea a 98,7% din totalul secțiilor de vot din sector, George Tuța este noul primar al Sectorului 1! Numaratoarea paralela arata 475 de voturi in plus pentru George Tuța. Au mai ramas doua secții unde reprezentanții USR tergiverseaza numaratoarea voturilor, la 10 ore de la inchiderea secțiilor de vot. La secția 27, am solicitat intervenția poliției naționale pentru a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

