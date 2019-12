PNL respinge acuzatiile de sabotaj politic in legatura cu greva spontana a angajatilor CT BUS

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Constanța, Decebal Fagadau, anunța plangere penala dupa ce șoferii de autobuze au protestat, paralizand orașul. Edilul spune ca oprirea transportului public este ilegala, iar constanțenii sunt șantajați din motive politice.Decebal Fagadau a declarat, intr-o conferința de presa,…

- Niciun autobuz nu a ieșit vineri dimineața pe strazile Constanței, dupa ce șoferii au hotarat sa protesteze, nemulțumiți de valoarea mica a primelor de Craciun, potrivit Mediafax.Vineri dimineața, constanțenii au așteptat degeaba autobuzele in stații și au fost nevoiți sa gaseasca alte alternative…

- O greva spontana are loc vineri dimineata la regia de transport in comun din municipiul Constanta – CT BUS – dupa ce soferii au refuzat sa iasa pe traseu. Ei solicita demisia directorului institutiei si prima de sarbatori sa fie de 500 de lei, nu de 300 de lei cum le-a fost oferita.

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a vorbit in cadrul conferintei de presa de sfarsit de an despre realizarile si nerealizarile anului in curs. Fagadau a spus ca cea mai mare realizare a anului 2019 este infiintarea CT BUS, dar si consolidarea Directiei Generale de Asistenta Sociala.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau a vorbit in cadrul conferintei de presa de sfarsit de an despre realizarile si nerealizarile anului in curs.Fagadau a spus ca cea mai mare realizare a anului 2019 este infiintarea CT BUS dar si consolidarea Directiei Generale de Asistenta Sociala. Primarul…

- Crestere alarmanta a cazurilor de hepatita, in jud. Constanța Foto: Adriana Turea - arhiva. Primarul orasului Constanta, Decebal Fagadau, a facut astazi un apel la constanteni sa respecte strict regulile de igiena, în contextul în care la nivelul judetului Constanta se înregistreaza…

- Conducerea organizatiei judetene a Partidului National Liberal nu-și asuma numirea directorului interimar al Directiei de Sanatate Publica Gorj, Carmen Ivanov. Dan Vilceanu a ținut sa precizeze, vineri, intr-o conferința de presa, ca organizația județeana sau partidul nu are nicio legatura…

- Reprezentantii Grupului de Initiativa Peninsula s au intalnit cu primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, pentru o discutie pe marginea problemelor cu care se confrunta zona veche a orasului.In cadrul intalnirii, edilul sef a prezentat planurile Primariei, iar reprezentantii Grupului de Initiativa…