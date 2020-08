PNL: Recomandări de sănătate publică pentru organizarea evenimentelor electorale Biroul Permanent National al PNL a aprobat, sambata, mai multe recomandari de sanatate publica pentru organizarea evenimentelor electorale in conditii de siguranta in contextul epidemiei de COVID-19, stabilind ca acestea vor avea loc dupa realizarea evaluarilor de risc si consultarea autoritatilor locale in domeniu.



Potrivit documentului aprobat, decizia organizarii evenimentelor electorale trebuie sa tina cont de contextul epidemiologic al localitatii si al regiunii unde acesta se organizeaza si din care provin participantii.



