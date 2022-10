Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a adoptat, joi, Raportul cu privire la respectarea de catre Romania a obligatiilor de membru al Consiliului. Potrivit documentului, țara noastra a facut progrese in domenii precum justiția, respectarea drepturilor omului, respectarea drepturilor…

- In ciuda provocarilor economice aduse de pandemia de COVID si de invazia rusa in Ucraina, IFC si-a intensificat eforturile de a acorda sprijin companiilor din Romania printr-o investitie record in valoare de 458 milioane dolari in anul fiscal 2022 – intre iulie 2021 si iunie 2022 – cu obiectivul de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut ieri, o intrevedere bilaterala cu președintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass, in marja participarii la segmentul la nivel inalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Intalnirea de la New York urmeaza…

- Klaus Iohannis a avut o intrevedere bilaterala cu presedintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass, context in care a indicat ca efectuarea unor studii realizate de catre Banca Mondiala cu privire la decuplarea preturilor de electricitate de cele de gaz ar fi utile in luarea unor decizii in acest…

- „Salutam avizul pozitiv al Comisiei de Monitorizare din cadrul APCE pentru raportul de țara al Romaniei. Documentul releva progresele facute de țara noastra in domenii cheie. Este apreciat proiectul de desființare a SIIJ, care este calificat drept un pas important. Raportul noteaza și progresele semnificative…

- Istoria comunismului "ar trebui sa devina disciplina obligatorie la liceu" Alexandru Muraru. Foto: www.facebook.com/alexmuraru2020. Noua Lege a educatiei ar trebui sa includa "Istoria comunismului în România" în categoria disciplinelor obligatorii pentru liceu, apreciaza…

- Dimensiunea cumulata a activelor celor trei piețe financiare non-bancare din Romania (piața asigurarilor, piața pensiilor private și piața de capital) s-a dublat din 2014 pana la finalul lui 2021, releva ultimul Raport asupra stabilitații piețelor financiare nebancare, realizat de Autoritatea de Supraveghere…

- Piata de capital din Romania a reactionat la socul razboiului din Ucraina, asa cum s-a intamplat in intreaga lume, insa impactul a fost unul mai mic decat criza generata de aparitia pandemiei de COVID 19, iar pe termen lung indicii bursieri au avut o evolutie ascendenta, potrivit unui raport publicat…