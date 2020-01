Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Klaus Iohannis a declarat zilele trecute ca este treaba Guvernului daca iși asuma sau nu-și asuma raspunderea pe legea bugetului de stat. De fapt pe un pachet de legi, intrucat acolo, frumos ambalata, se afla și legea asigurarilor sociale de stat. Ca nu el decide.…

- ​Dan Barna a declarat, marți, ca a anunțat membrii USR cu privire la declanșarea unui referendum intern pentru poziționarea USR ca partid de centru-dreapta, deoarece acest demers ar fi urmatorul pas pentru pregatirea pentru guvernare. Votul începe în februarie 2020.„Este pasul urmator…

- ​Curtea Constituționala valideaza alegerea lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte. Ceremonia are loc la sediul CCR, în prezența șefului statului și a mai multor lideri PNL. Klaus Iohannis: Votul pe care mi l-au acordat românii reprezinta o onoare deosebita…

- USR cere punerea pe ordinea de zi a parlamentului și votarea pâna marți a inițiativei „Fara penali”, a legii de abrogare a recursului compensatoriu și a celei privind alegerea primarilor și șefilor de de consilii județene în doua tururi. „Premierul desemnat, președintele…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, anunta ca, in cazul in care vor exista senatori si deputati ai PSD care vor merge sa voteze Guvernul, acestia "vor suporta sanctiunile". Ea adauga ca nu crede ca vor exista "tradari", in conditiile in care PSD a anuntat ca nu va sustine Guvernul format de Ludovic Orban.…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are la dispoziție, conform Constituției, 10 zile pentru a cere votul de încredere în Parlament asupra programului și a componenței noului Guvern minoritar.

- Viorica Dancila a fost, poate, un premier slab. Nu avem, inca, termen de comparație. Dar poate vom avea, in curand, daca se face cvorumul. Sa-l auzi pe premierul desemnat, Ludovic Orban, vorbind despre infrastructura și autostrazi e de bine. Inseamna ca auzi. Sa nu-ți amintești, insa, ca Ludovic Orban…

- Saptamana demareaza cu noi consultari, la Palatul Cotroceni, intre presedintele Klaus Iohannis si partidele parlamentare, pentru desemnarea unui nou premier, dupa caderea Guvernului Dancila, prin motiune de cenzura. Presedintele a anuntat, deja, ca cel tarziu marti va anunta premierul desemnat. In urma…