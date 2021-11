Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL a afirmat ca șansele ca liberalii și USR-iștii sa se impace sunt mari, iar in urma discuțiilor dintre Cițu și Cioloș a fost agreat ca trebuie sa fie un acord al coalitiei mult mai in detaliu. ”De principiu, premierul este de la PNL”, a mai spus liderul liberal. ”Pana la urma am discutat…

- PNL, UDMR și reprezentanții minoritaților, invitati la discuții cu USR Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Realizator: Catalin Gombos - USR i-a invitat la discuții pe liderii PNL, UDMR și pe reprezentanții minoritaților naționale. Deocamdata…

- Președintele PNL și premierul demis Florin Cițu transmite, intr-un mesaj scris marți, pe Facebook, ca PNL va discuta cu Dacian Cioloș dupa ce acesta va gasi soluția unei majoritați alaturi de PSD și AUR. „Am luat act de desemnarea facuta de președintele Klaus Iohannis. De astazi, responsabilitatea lui…

- Liderul PNL, Florin Cîțu, anunța ca va discuta cu Dacian Cioloș, desmnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier, dupa ce acesta va gasi o majoritate împreuna cu "aliații sai" de la moțiunea de cenzura, PSD și AUR.Mesajul postat de Cîțu pe Facebook:"Am…

- Florin Cițu: Declarație dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis Florin Cîtu. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (11 octombrie, ora 14:00) - Realizator: Gabriela Mitrovici - Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare continua…

- Klaus Iohannis așteapta luni de la ora 12 liderii partidelor parlamentare la Cotroceni pentru consultari in virtutea formarii unei noi coaliții de guvernare. Dacian Cioloș și Calin Georgescu sunt singurele propuneri pentru postul de premier care vor ajunge astazi pe masa președintelui venite din partea…

- Cu ce propuneri de premier merg partidele luni la Cotroceni. PSD și AUR propun un guvern de specialiști Cu ce propuneri de premier merg partidele luni la Cotroceni. PSD și AUR propun un guvern de specialiști Președintele Klaus Iohannis a convocat prima runda de consultari cu partidele politice pentru…

- Dacian Ciolos il acuza pe Florin Citu ca are un comportament iresponsabil. „Nu mai exista sedinte de coalitie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coalitie cu USR PLUS. Noi nu cu presedintele Iohannis am avut probleme, ci cu premierul Citu. Premierul Citu a aruncat in aer coalitia. Noi am facut…