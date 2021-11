Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a declarat, dupa negocierile de miercuri dintre PNL, PSD și UDMR, ca cele trei partide care vor forma noul Guvern vor merge la consultarile de la Cotroceni cu o singura propunere de premier, agreata in noua coaliție. Cel mai probabil luni, 15 noiembrie, Klaus Iohannis va demara consultarile,…

- Marcel Ciolacu susține ca daca președintele Klaus Iohannis nu ar desemna un premier de la PSD pentru a forma un guvern, ar incalca, din nou, Constituția. Și asta pentru ca PSD are cele mai multe mandate in Parlament, astfel ca șansele de a forma o majoritate in jurul unui premier desemnat ar fi cele…

- UDMR va merge la consultarile de la Cotroceni cu propria propunere de premier. Anunțul a fost facut, miercuri, de președintele UDMR, Kelemen Hunor, cu doar cateva minute inaintea intanirii dintre PNL și USR, pentru negocierea unui posibil guvern. “UDMR va avea propunere de premier cu care vom merge…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, miercuri, ca PSD va merge la consultarile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis cu o propunere de premier. ”PSD e dispus sa iși asume actul de guvernare ca sa scoatem Romania din criza. E obligația noastra sa ne implicam in soluționarea crizelor…

- Președinții celor doua formațiuni aflate la Guvernare, Florin Cițu și Kelemen Hunor, se intalnesc, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pentru a stabili din nou portofoliile care revin faecarui partid in noul Guvern cu Nicolae Ciuca premier. Florin Cițu a declarat, dupa consultarile PNL cu Klaus…

- Noul premier desemnat va fi actualul ministru al Apararii. PNL a decis sa formeze un Guvern minoritar cu UDMR, cu susținerea PSD, iar la negocierile, de joi, de la Cotroceni, il va propune pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca premier. Surse politice au declarat ca propunerea PNL este Nicolae Ciuca,…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, afirma ca PSD nu va merge luni la consultarile de la Cotroceni, cu o propunere de prim-ministru, liderul partidului considerand ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie cel care „sa-si refaca guvernarea”. Vasile Dincu, presedintele Consiliului…

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni, convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. ”Partidul National Liberal a decis in sedinta Biroului…