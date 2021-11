PNL, PSD și UDMR continuă negocierile. Cîțu: Nu ajungem la premier dacă nu avem programul de guvernare Negocierile pentru noua Coaliție s-au reluat marți dupa amiaza, PNL, PSD și UDMR discutând asupra retușurilor la programul de guvernare. &"Nu ajungem la premier daca nu avem programul de guvernare&", a declarat liderul PNL, Florin Cîțu.

Daca cu o seara înainte, potrivit surselor HotNews, într-o întâlnire în cerc restrâns, Florin Cîțu le-ar fi spus liderilor celorlalte doua formațiuni ca PNL este dispus sa accepte varianta numirii premierului prin rotație cu PSD și chiar ar fi dispus sa renunțe la funcția de premier în schimbul obținerii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

