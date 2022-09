Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca atunci cand a anuntat propunerile PSD privind majorari de venituri si noi masuri de sprijin ”nu a iesit de capul sau” in conferinta de presa, amintind ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, ”a anuntat de mai mult timp” ca PSD lucreaza la un nou program de genul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca propunerile PSD privind majorarea pensiilor și a salariului minim „sunt extrem de justificate și calculate”. El a mai precizat ca nu este vorba de presiuni facute asupra partenerilor de coaliție,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit, miercuri seara, la Romania TV, despre creșterea pensiilor și salariilor pe care a anunțat-o de la pupitrul PSD și a raspuns criticilor care i-au fost aduse, ulterior, de lideri PNL, inclusiv de premierul Nicolae Ciuca. Unele voci liberale au cerut chiar ca…

- Ministrul Muncii susține ca este vorba de o creștere de aproximativ 150 de lei pe care o vor primi un milion de angajați. “In general, majorarile vor fi in jurul sumei de 150 de lei la angajat. Aceste cheltuieli se vor face cu incadrarea in bugetul deja alocat. Avem economii și se pot incadra aceste…

- Guvernul majoreaza, in ședința de vineri, salariile bugetarilor, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Astazi (vineri – n.r.) vom aproba creșterea salariilor in sistemul public. Este o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și, desigur, in conformitate cu discuțiile avute cu partenerii sociali”,…

- Marius Budai a declarat vineri, 26 august, dupa ce Guvernul a aprobat OUG pentru creșterea salariilor bugetarilor, ca un angajat la stat va primi aproximativ 150 de lei lunar in plus, dar a precizat ca sunt și salariați care vor primi mai puțin. Ministrul Muncii a precizat totodata ca pensiile militare…

- La scurt timp dupa numirea ca ministru al Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, și-a schimbat complet modul de comunicare, ceea ce a iritat foarte mult pe cei din partid. Ministrul Muncii, Marius Budai, este tot timpul intr-o goana disperata dupa imagine, dar, in același timp, este și foarte…

- Premierul Ciuca a vorbit marți despre posibila eliminare a impozitului pentru pensiile sub 3.000 de lei. El a spus ca este o varianta pe care a discutat-o in ședința de ieri, și ca trebuie dezbatuta in Coaliție. Premierul Ciuca a declarat marți seara, dupa ședința PNL, ca a discutat in cadrul Biroului…