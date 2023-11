PNL, prea mic pentru Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul unei terase de pe plaja din Constanța este cercetat pentru evaziune fiscala, dupa ce ar fi obținut venituri ilegale de peste 630.000 de lei din inchirierea de sezlonguri și comert in regim de beach-bar, informeaza Agerpres. Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice,…

- „Lunga lista de cedari in favoarea Rusiei și pentru aprovizionarea cu gaze in condițiile referențiale au finanțat armata cu care Putin amenința pacea unor state europene”. Este ultimul discurs publicat de Traian Basescu pe pagina sa de socializare. De aproximativ doi ani, de cand instanța a decis ca…

- La 14 ani dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale in fața lui Traian Basescu, Mircea Geoana este creditat din nou pe primul loc in opțiunile romanilor, potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP la comanda agenției de presa News.ro.Potrivit cercetarii, Geoana (independent) ar obține 24.6% dintre…

- Problema drogurilor in Romania devine una care afecteaza intreaga societate. Parinții care se opun testarilor anti-drog in școli iși pot duce copiii in alte țari. ”Am vazut ca se discuta ca un control antidrog in școli nu se poate face decat cu acordul parinților. Nu sunt de acord cu aceasta abordare(…)…

- INSOMAR - controlat de Maricel Pacuraru și Cozmin Gușa, CURS - controlat de fostul jurnalist Iosif Buble care deține și site-ul stiripesurse.ro și Metro Media Transilvania & IRES - deținut de soția fostului ministru Vasile Dincu sunt trei dintre institutele care vor masura alegerile din 2024 și care…

- Elena Basescu are toate motivele sa radieze de fericire și sa se considere o femeie de succes! Sofia, nepoata lui Traian Basescu, și-a sarbatorit ieri, 1 septembrie, ziua de naștere. Cați ani a implinit micuța. Fiica fostului președinte al Romaniei a postat cateva imagini emoționante cu aceasta ocazie…

- USR-ul strunit inca de guralivul Catalin Drula se pregatește sa-și ingroașe randurile cu un alt partid condus de un om al lui Traian Basescu. La ora actuala, USR este in cadere libera, fapt pentru care liderul Catalin Drula a pregatit o mutare despre care crede ca va revigora partidul. Potrivit informațiilor…