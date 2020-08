Stiri pe aceeasi tema

- Tatal cantareței Loredana Groza, poetul Vasile Groza, a decis sa intre in politica și candideaza la alegerile locale din 27 septembrie. Poetul vizeaza unul dintre posturile de la Consiliul local Onești și intra in lupta politica din partea Partidului Mișcarea Populara (PMP).

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si primarul Sectorului 3, Robert Negoita anunta, oficial, duminica, alianta dintre cele doua partide, pentru alegerile locale din septembrie. Alianta se va numi "Pro Bucuresti 2020", Ponta declarand, deja, ca va merge cu un candidat pentru Primaria Capitalei, care va…

- In contextul pandemiei, dar și al creșterii indemnizației pentru membrii secțiilor de vot, alegerile locale din acest an vor costa aproximativ un miliard de lei, dublu fața de anii trecuți. Ce masuri de protecție se vor lua pentru alegerile din 27 septembrie.

- Alegerile locale din septembrie se vor desfașura in condiții speciale in contextul pandemiei de coronavirus, spune șeful AEP Constantin Mitulețu intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Alegatorilor le vor fi furnizate maști și dezinfectant la intrarea la urne, iar ștampilele și cabinele vor…

- O noua formatiune politica prinde contur in Romania, chiar inainte de alegerile locale. Este vorba despre Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), un partid infiintat de activistul George Simion, in septembrie 2019. Cinci consilieri locali de Bucuresti si-au anuntat plecarea din USR, printre care si liderul…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat marti, cu amendamente, propunerea legislativa a UDMR privind data alegerilor locale din toamna, a declarat liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, initiator al legii. Conform raportului, care intra marti in dezbaterea plenului Senatului, data alegerilor locale…

- ADVERTORIAL. Primul ales local care se pare ca va trece la Partidul Ecologist Roman este primarul comunei Berzasca, discutiile in acest sens fiind deja purtate! Dupa ce s-au intarit, la nivel national, prin cooptarea unui fost ministru de Interne, in persoana lui Gabriel Berca, ecologistii se pregatesc…

- Nicoleta Dumitrescu Avertismentul din titlu ii aparține șefului statului și a fost lansat acum cateva zile, dupa o noua discuție cu premierul, pe teme de stricta actualitate. In intervenția sa publica, printre altele, președintele nu a omis sa le reaminteasca romanilor faptul ca, dincolo de relaxarile…