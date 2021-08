PNL, politica lingușelii și a pumnului Sunt doua tabere distincte in partidul lui Orban. Una cu lingușeala, cealalta cu croșeul de dreapta. Prima iți susura adormitor la ureche, cealalta e cu bataia. Cum se aude. Cu bataia. „Eu nu cedez. Exact ca la Marașești, Maraști și Oituz. Indiferent cați vor fi in jurul meu, voi da batalia pana la capat. Și […] The post PNL, politica lingușelii și a pumnului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Miroase a securism in batalia din interiorul PNL. Ludovic Orban a denunțat duminica la conferinta de alegeri a PNL Vrancea „presiuni din exteriorul Partidului National Liberal”, el atragandu-le atentia celor din afara partidului „care si baga coada de doua luni” ca nu cedeaza in cursa pentru sefia PNL.…

- Președintele PNL a facut acuzații grave duminica la adresa contracandidatului sau și a celor care-l susțin.Ludovic Orban a declarat ca nu știa ca Florin Cițu va candida, pentru ca acesta nu i-a spus nimic in legatura cu intrarea in cursa pentru șefia partidului. In același timp, i-a avertizat și pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat duminica, la Focsani, ca „forte externe” intervin in cadrul alegerilor interne din PNL pentru a influenta alegerea presedintelui partidului. ”Le atrag atentia celor din exteriorul PNL care isi baga coada, de doua luni, in democratia interna, care folosesc instrumente…

- Premierul Florin Cițu, vicepreședinte PNL, și-a facut intrarea la Gala TNL de vienri seara pe melodia Warrior a celor de la Manowar, i-a felicitat pe liderii TNL pentru rezultatele de la alegerile din 2020.„Premiile primite arata ce ați facut pentru PNL in ultimul an și jumatate și pentru asta trebuie…

