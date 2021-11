Ruptura generata in PNL de demisia fostului președinte al partidului Ludovic Orban, care a fost urmata rapid de plecarea din formațiune a 16 parlamentari, are primele efecte și in diaspora. PNL Umbria – una dintre regiunile italiene care numara o comunitate semnificativa de romani – și-a anunțat, miercuri, dizolvarea, dupa ce membrii acesteia au demisionat […] The post PNL pierde prima filiala din diaspora. Toți membrii au demisionat și i se alatura lui Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .