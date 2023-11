Stiri pe aceeasi tema

- Pașunile reintra in programul de impaduriri prin PNRR. Ministrul Mediului: 450 de euro pe an pe hectar, timp de 20 de ani Pașunile reintra in programul de impaduriri prin PNRR. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca Guvernul a aprobat un act normativ care vizeaza pasunile cu potențial de impadurire.…

- Din cauza secetei, tot mai multi fermieri reclama ca nu mai pot sa lucreze pamantul. In unele zone din sud, solul e atat de tare incat echipamentele se strica imediat. Agricultorii sunt nevoiti sa cumpere tractoare si alte utilaje agricole mai puternice.

- ”Astazi, aprobam o serie de masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumat prin Programul de Convergenta. Am spus de la bun inceput ca statul trebuie sa fie primul care face economii. De aceea, limitam si reducem cheltuielile bugetare…

- Studenții și absolvenții instituțiilor de invațamint din Republica Moldova pot depune dosarul de participare la programul de stagii platite in serviciul public, accesind portalul stagii.gov.md. Procesul de recrutare a stagiarilor a inceput la Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice.…

- Guvernul a aprobat Hotararea nr. 652/2023 privind Programul pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2029 (cunoscut sub denumirea „Cornul si laptele”), precum si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2023-2024. Citește și: Hotel Argeș din Pitesti intra in rețeaua…

- Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica o cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.Masura se va regasi in pachetul legislativ care va fi adoptat de Guvern pentru a ține sub…