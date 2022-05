PNL organizează alegeri interne pentru secretar general. Favorit, Lucian Bode Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis miercuri convocarea Consiliului Național al PNL pentru data de 27 mai, la Poiana Brașov, cu participarea a 1.000 de delegați, potrivit unui comunicat al formațiunii. Cu ocazia Consiliului Național al PNL vor avea loc alegeri pentru funcțiile de secretar general al PNL, prim-vicepreședinte in domeniul strategiilor […] The post PNL organizeaza alegeri interne pentru secretar general. Favorit, Lucian Bode appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

