- Vin alegerile, iar partidele iși fac strategia pentru a caștiga cat mai multe voturi.„PNL are capacitatea și motivarea sa mearga singur in alegeri. E nevoie de multa analiza, fiecare partid vizeaza cel puțin una dintre cele doua funcții - președinte și premier”, a declarat Nicolae Ciuca - președintele…

- Ultima ședința a coaliției de guvernare a fost una extrem de tensionata, actorii principali fiind prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Relația dintre Marcel Boloș și liderii PNL, inclusiv cu Nicolae Ciuca, pare a fi deteriorata definitiv, iar in ultima ședința…

- Nicolae Ciuca și Rareș Bogdan au avut joi seara o intalnire reprezentanți ai comunitații de romani stabiliți in Irlanda. Ciuca le-a vorbit despre progresele facute de țara noastra, și le-a promis ca va imbunatați procedurile administrative din Romania in ce privește relația statului cu cetațenii aflați…

- Duminica, la Vila Lac, au avut loc in discuții politice tensionate. Mai mulți parlamentari PNL i-au reproșat ministrului de Finanțe Marcel Boloș ca nu a comunicat la timp partidului masurile de austeritate și ca „a ascultat mai mult vocea PSD”.„Toate deciziile fiscale trebuie luate prin vot in Biroul…

- Viorel Catarama se intoarce in PNL, anunța Realitatea Plus , care prezinta știrea ca Bomba momentului pe scena politica. Omul de afaceri a anunțat inca de anul trecut ca va reveni in partid dupa ce a purtat discuții cu Rareș Bogdan și Nicolae Ciuca. Catarama a jucat diverse roluri in PNL, insa niciodata…

- Omul de afaceri a anunțat inca de anul trecut ca va reveni in partid dupa ce a purtat discuții cu Rareș Bogdan și Nicolae Ciuca.De altfel, Viorel Catarama s-a inscris in PNL prima data in 1990, iar de atunci a ocupat mai multe funcții politice, precum cel de secretar de stat, senator sau vicepreședinte…

- Este ședința importanta la PNL, prima la care participa toata conducerea partidului. Pana acum, Nicolae Ciuca ii chema doar pe miniștri. Astazi vin și secretarii de stat, și prim vicepreședinții PNL. Liberalii se contreaza cu social democrații pe masurile fiscale.PNL iși critica propriul ministru, Rareș…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat marti, la Prima News, ca PNL nu va fi de acord cu majorari de taxe si impozite, dar ca liberalii pot discuta despre scoaterea unor facilitati. „Trebuie sa avem o administratie mai supla, a mai afirmat europarlamentarul, el dand si exemplul viciilor,…