- Ministrul PNL al Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi seara, 29 iunie, ca liberalii au destui oameni bine pregatiti in administratie care ar putea castiga Primaria Capitalei in 2024 și a precizat ca Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este o varianta de candidat.Gorghiu a fost intrebata la Digi…

- "Eu doresc sa candidez din partea dreptei, pentru ca acesta este mandatul pe care votantii PNL, votantii USR mi l-au dat si mandatul pe care sper sa mi-l dea acest public de dreapta care vrea lucruri serioase", a declarat miercuri primarul Capitalei, Nicușor Dan.

- Competitia pentru Primaria Capitalei se va duce intre Nicusor Dan si Gabriela Firea sau poate aparea un candidat integru si competent, care ii poate invinge pe amandoi, este de parere primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seara, 8 mai, la B1TV, ca are o „relație corecta cu PNL” și a precizat ca are incredere in electoratul de dreapta ca nu o va vota pe Gabriela Firea sau PSD la alegerile locale din 2024.Edilul a admis ca in Consiliul General „mai apar tensiuni”, dar el…

- Acuzatii grave la adresa primarului general al Capitalei facute de edilul Sectorului 6. Ciprian Ciucu sustine ca Nicusor Dan refuza sa ii acorde avizul de defrisare si ii blocheaza astfel un proiect foarte important.

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, spune ca primarul general Nicușor Dan nu a emis avizele de defrișare a 400 de copaci, masura necesara pentru largirea strazii Valea Larga, care are ca scop fluidizarea traficului pe Prelungirea Ghencea si Bulevardul Timisoara.