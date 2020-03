Stiri pe aceeasi tema

- "Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am…

- Liberalii raman tot mai izolati pe scena politica. Cu toate ca vorbesc oficial despre formarea unei majoritati pentru guvernul Citu, surse din partid spun ca se forteaza in continuare organizarea anticipatelor.

- "Participam si votam impotriva investirii”, a declarat Dan Barna, intr-o emisiune la Digi24, confom News.ro. Cat despre decizia PNL de a nu vota investirea propriului Guvern, Dan Barna este de parere ca electoratul va judeca aceasta strategie. ”Este strategia lor politica, daca dupa…

- Audierea miniștrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, incep luni și se vor intinde pe parcursul a trei zile, respectiv pana miercuri. Votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa fie dat pe 24 februarie, ora 16.00, potrivit calendarului stabilit de Legislativ.Lista…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca partidul dorește organizarea alegerilor parlamentare anticipate, respectiv vor sa faca parte din viitorul Guvern. Barna a adaugat ca Dacian Cioloș e propunerea USR pentru funcția de premier. Citește…

- Plenul Camerei Deputatilor va dezbate, miercuri, abrogarea pensiilor speciale, cu exceptia celor din sistemul de aparare si ordine publica, dar si reducerea TVA de la 19% la 16% si dublarea alocatiilor copiilor. PSD a reusit sa impuna, in comisii, adoptarea acestor masuri fiscale care, spun liberalii,…

- Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simpla depusa de PSD la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Moțiunea simpla a trecut cu 59 de voturi „pentru”, 56 de voturi „impotriva” și doua abțineri. Votul a fost unul secret, electronic.Eugen Teodorovici a oferit prima reacție, luni seara,…

- Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, afirma ca Florin Citu ”si-a etalat acum o noua calitate - cea de santajist” si se intreaba daca si-a descoperit ”acest curaj” dupa vizita la Palatul Cotroceni.”Uite cine vorbeste de Al Capone! Tocmai acest Vasile Citu, care si-a etalat acum…