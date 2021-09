PNL Neamț, alături de Florin Cîțu Cu o larga majoritate, Comitetul Județean Director al PNL Neamț (C.D.J.) s-a pronunțat in favoarea „Moțiunii Cițu”. Astfel, 93 dintre liberalii nemțeni au votat pentru programul premierului Florin Cițu, in vreme ce contracandidatul sau la președinția PNL, Ludovic Orban, a intrunit doar patru voturi. „Prin votul acordat in C.D.J., liberalii nemțeni iau o opțiune foarte clara, ferma, de susținere a actualului premier, Florin Cițu, in competiția pentru președinția PNL. Suntem convinși ca in PNL este nevoie de o reforma profunda, care sa plece de la baza partidului, singura soluție ca PNL sa caștige… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

