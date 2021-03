PNL n-are treabă cu pandemia Vine al treilea val al pandemiei. Nu sunt sigur de asta, dar așa spun specialiștii inventați de guvern. Nimeni nu-i știe, dar așa se aude prin țara, ca vine. Ca sa previna scurgerea lui, guvernul baricadeaza orașele cu carantina. Nu ajuta la nimic, virusul se va strecura prin aer fara sa țina cont de declarații […] The post PNL n-are treaba cu pandemia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

