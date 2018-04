PNL, motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Liberalii au depus inca o motiune simpla, de aceasta data la adresa Sorinei Pintea, actualul ministru al Sanatatii. Un anunt in acest sens a fost facut luni. Pasul vizeaza tema salarizarii din Sanatate, inclusiv plafonarea sporurilor – subiectul care a iscat proteste spontane in ultima perioada, atat in curtile unor spitale din capitala, cat si din provincie. […] PNL, motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PNL au depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla in domeniul Sanatatii. "Va inaintam motiunea simpla 'PNL solicita lui Liviu Dragnea demiterea ministrului Sanatatii! De mana cu ministrul Muncii'. In momentul dezbaterii, cu siguranta, veti face si dumneavoastra ceea…

- Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat deputatul PNL Florin Roman. "Astazi (n.r. luni) depunem motiunea simpla indreptata impotriva ministrului Sanatatii prin care cerem demiterea doamnei Pintea. In opinia PNL, doamna Pintea, cea…

- Scandalul salarizarii din domeniul sanatații i-a condus pe membrii PNL la o varianta de atac impotriva principalului vinovat pe care il gasesc aceștia. Liberalii depun luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.

- Liderii Partidului National Liberal au anuntat, luni, dupa sedinta Biroul Executiv al Partidului National Liberal, ca vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.

- Grupurile parlamentare ale partidelor USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii din Romania, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a anuntat luni ca liberalii vor depune saptamana viitoare la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Astazi, in sedinta Biroului Executiv al PNL, s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anuntat luni ca PNL va depune saptamana viitoare in Parlament o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, din cauza masurilor de inchidere a unor scoli si de reducere a bugetului pentru altele cu aproape 20% pentru a fi asigurate cresterile salariale.…

- PNL va depune saptamana viitoare in Parlament o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, a anuntat luni purtatorul de cuvant al partidului Ionel Danca, adaugand ca liberalii vor face o analiza cu privire la masurile de inchidere a unor scoli si de reducere a bugetului pentru altele cu aproape…