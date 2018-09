PNL, moțiune de cenzură. Guran a anunțat data "Moțiunea de cenzura se va depune in acesta sesiune, probabil in luna noiembrie, ceva de genul acesta. Acesta moțiune este o reacție la ce se intampla in acest moment. Daca dumneavoastra considerați ca țara, in momentul de fața, merge cum trebuie, inseamna ca nu mai pricep nimic din Romania. Aceasta moțiune este pentru ce se intampla din punct de vedere economic, organizatoric din punct de vedere al acestui nivel de trai. Pana la urma oamenii iși doresc ca Romania sa ajunga o țara dezvoltata. Pana acum, eu recunosc un lucru, niciun guvern nu a fost axat pe așa ceva. Totdeauna a fost un scandal… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

