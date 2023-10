Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat miercuri, 4 octombrie, ca reforma jocurilor de noroc este obligatorie și ca este nevoie de un regim juridic mai serios. „Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic…

Jocurile de noroc reprezinta „o industrie cu o forța economica uriașa", care are nevoie de un regim „juridic și fiscal mai riguros", care sa asigure „un climat de legalitate, stabil, concurențial și predictibil", spune Marcel Boloș. Pentru protejarea persoanelor aflate in situații de risc „vom interzice…

- ”Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic si fiscal mai riguros, care sa asigure un climat de legalitate, stabil, concurential si predictibil. Ministerul Finantelor a publicat un OUG care urmeaza sa fie aprobat…

- Taxele de licentiere si de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din Romania vor fi majorate ceea ce va avea o influenta pozitiva asupra cresterii veniturilor colectate la bugetul de stat de pana la 40%, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind privind organizarea si exploatarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca in sedinta de joi va veni cu reforma in jocurile de noroc, astfel ca nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. ”In sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie,…

- Asociația Organizatorilor și Producatorilor de Jocuri de Noroc spune ca daca se aproba un proiect de ordonanța de guvern, aflat acum la Ministerul Finanțelor, se vor inchide peste 250 de companii autohtone mici și mijlocii din industria jocurilor de noroc, cu peste 60% din piața actuala, iar de aceasta…

- ”Suntem unul dintre marii contribuabili din Romania la bugetul de stat si bugetele locale. Anul trecut, am platit 1,8 miliarde de lei (circa 371 milioane euro), cu 80% mai mult decat in 2021! Suntem, totodata, un partener important pentru circa 2.000 de furnizori, asadar sustinem direct si indirect…

- Guvernul a incasat impozitul pe bacșiș, iar acesta se ridica la numai 9,7 milioane de lei, in primul semestru al acestui an, de cand a fost introdusa aceasta noua taxa de 10%, conform informațiilor obținute de Economedia de la Ministerul Finanțelor. „Obligațiile fiscale declarate in primul semestru…