- Un profesor de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi prezinta intr-o lucrare stiintifica ipoteza medicala conform careia exercitiile fizice practicate cu moderatie pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19, transmite Agerpres. Medicul si conferentiarul…

- Un sondaj ce va fi dat publicitatii zilele acestea ofera o surpriza uriasa inaintea alegerilor locale din judetul Dolj fata de trandul national, care sugereaza o batalie acerba in marile orase intre candidatul PSD si cel al PNL. Datele din sondaj o plaseaza detasat pe Olguta Vasilescu (PSD) pe prima…

- La 96 de ani, Giuseppe Paterno s-a confruntat cu multe provocari de-a lungul vieții: saracie în timpul copilariei, razboi și, mai recent, pandemia cauzata de noul coronavirus. Însa acum a trecut examenul care l-a consacrat drept cel mai în vârsta absolvent universitar din Italia,…

- Sansele dreptei de a da un candidat comun care sa castige in premiera fotoliul de primar al Craiovei scad pe zi ce trece. Pana sa schimbe Craiova strada cu strada USR Plus trebuie sa-si regleze mecanismele interne PNL Dolj isi creste din nou sansele de a pierde Primaria Craiova Alianta USR PLus si-a…

- Conducere noua la Institutul Diplomatic Roman. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, vineri, la o intalnire de lucru intre fostul director general al Institutului Diplomatic Roman (IDR), Dan Petre, și noul director general, Iulian Fota, care va prelua conducerea instituției incepand…

- Studenti ai Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iasi (USAMV) au participat la primul simpozion stiintific organizat in mediul virtual, la Cluj-Napoca. Cristina Precupeanu si Georgiana Radeanu, de la Facultatea de Horticultura a USAMV Iasi, au participat…

- Sursa foto: Facebook/ FISP Facultatea de Istorie și Științe Politice (FISP) din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța, una dintre cele mai dinamice facultați de profil, cu o tradiție de trei decenii și cu o foarte buna vizibilitate interna și internaționala, scoate la concurs 235 de locuri pentru…

- Faculatea de Educație Fizica și Sport (FEFS) din Craiova anunța trecerea in neființa a celui care a fost conf. univ. Petre Stoica in data de 2 iunie. „Nascut in 1939, pe 29 iunie, in Bailești, a absolvit Institul de Cultura Fizica, iar din anul 1964 a facut parte din corpul profesoral al catedrei de…