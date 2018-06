Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD-ALDE, ședința de grup, inaintea moțiunii de cenzura. Deputații și senatorii Puterii se reunesc, de la ora 15:00, sa stabileasca strategia pentru moțiunea de cenzura depusa de PNL. Pe foaie, coaliția de guvernare inca are majoritate, insa Opoziția inca negociaza cu parlamentari de la…

- Miscarea parlamentarului se petrece in ziua in care liberalii au anuntat ca depun motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul PNL a confirmat, in exclusivitate la Romania TV, ca se lucreaza la negocieri pentru sustinerea motiunii de cenzura, depuse miercuri in Parlament, iar el…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea .

- Liderul PNL Ludovic Orban anunta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie. "Primii parteneri sunt Opozitia, USR si PMP. Negociem cu toata lumea. Parlamentari individuali, toate discutiile pe mai multe paliere. Cautam sa ai convingem pe oameni sa fac un bine. Maine…

- PNL va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. Șansele sa fie adoptata sunt minime, fiindca matematic Opoziția ar avea 165 de voturi, din totalul de 233 necesare, chiar daca sunt susținuți și de parlamentarii neafiliați inscriși in Pro Romania lui Victor Ponta.Citește…

- Migratia din ultimul timp la PSD si ALDE a mai multor parlamentari din partidele de Opozitie a dat peste cap calculele liderului PNL, Ludovic Orban, la motiunea de cenzura prin care vrea sa demita Guvernul condus de premierul Vasilica Viorica Dancila. De la PMP au plecat la PSD deputatul Valeriu Steriu…

- Opoziția anunța ca a strans suficiente voturi pentru a trece de Parlament moțiunea de cenzura care ar rezulta in demiterea actualului Guvern. Astfel, criza politica prin care trece Spania ar putea ajunge, cel puțin in aparența, la un final, prin inlocuirea premierului, dar unele voci avertizeaza ca…

- Negocieri intense in Parlamentul de la Madrid, cu o zi inainte de motiunea de cenzura. Partidul Socialist, principala grupare de opozitie, se poate baza pe sprijinul partidului Podemos, dar nu a primit un raspuns clar din partea nationalistilor basci si a separatistilor catalani.