Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a comparat incinerarea porcilor in fermele din Romania cu ceea ce s-a intamplat la Auschwitz, cel mai mare lagar de exterminare nazist, unde au fost gazați și incinerați peste 1,1 milioane de evrei. ”Trebuie sa sacrificam, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, trebuie sa demisioneze si sa ceara scuze victimelor Holocaustului, catalogand drept "intolerabila" "comparatia victimelor de la Auschwitz cu incinerarea animalelor". "Astazi, la prima ora, ministrul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Virusul ar fi și in alt complex (din Tulcea - n.r.) care inseamna…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvand PNL, a explicat, la Realitatea TV, ca Partidul National Liberal este pregatit sa isi asume guvernarea."Chiar in acest moment comisiile de specialitate ale partidului redacteaza principalele masura ale programul PNL de guvernare", a spus acesta. In ceea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a oferit imaginile lunii! Intr-un material realizat de Victor Ciutacu pentru Romania TV, la Colibași, in județul Giurgiu, ministrul Daea a surprins cand a aparut cu o geaca pe el, intr-o sera, unde caldura era de peste 30 de grade Celsius.Ministrul nu a…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, ca in ceea ce priveste vanzarea terenurilor catre cetateni straini vor fi reglementate prin lege categoriile de preemptori, astfel incat acestea sa aiba "o logica de interes statal".