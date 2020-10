Liderul PNL Mehedinti, Virgil Popescu, este pe primul loc pe lista de candidati a formatiunii pentru alegerile parlamentare, la Camera Deputatilor, iar Stela Firu pe primul loc la Senat. Potrivit unui comunicat de presa remis duminica AGERPRES, membrii Comitetului Director Judetean s-au reunit in sedinta pentru a decide lista candidatilor sustinuti de echipa PNL Mehedinti la alegerile parlamentare din luna decembrie. In urma votului, exprimat in unanimitate, candidatii pentru Senat sunt: Firu Stela (medic) - vicepresedinte OFL, Cirjan Daniel (jurist) - presedintele PNL Drobeta Turnu Severin, Mantog…