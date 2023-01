PNL Maramureș: Guvernul va continua și în acest an programele de sprijinire a categoriilor vulnerabile Guvernul va continua și in acest an programele de sprijinire a categoriilor vulnerabile. A fost deja aprobata schema de ajutorare pentru plata facturilor la energie, prin care beneficiarii vor primi in lunile februarie și septembrie cate 700 lei. Programul “Sprijin pentru Romania” a primit finanțare pentru 2023, iar beneficiarii vor continua sa primeasca, la doua luni, cate 250 lei pentru achiziția de alimente și mancare calda. ”Elevii din medii defavorizate vor primi un ajutor de 500 lei pentru achiziția de rechizite și imbracaminte, pe parcursul anului școlar 2022-2023. Anul 2023 aduce și cateva… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

