Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL Maramureș a ales, in cadrul Biroului Politic Județean și Comitetului Director Județean, candidații care se vor afla pe listele partidului la alegerile parlamentare din 6 decembrie, se arata intr-un comunicat de presa. La Senat, lista incepe cu vicepreședintele PNL Maramureș, Cristian…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș a facut public luni, 12 octombrie, raportul saptamanal in ceea ce privește situația cazurilor de COVID-19 inregistrate in județ. Rata de infectare la ora actuala este de 1,12 in Maramureș, calculat la o populație de 520.551 locuitori. Cele mai multe cazuri de infectare…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca…

- Un nou Cod portocaliu de averse torențiale, descarcari electrice și vijelii, valabil pana la ora 21:30. Aversele torențiale vor cumula pana la 35-40 l/mp. Sunt vizate urmatoarele zone: Sighetu Marmației, Baia Sprie, Targu Lapuș, Șomcuta Mare, Copalnic-Manaștur, Cavnic, Șisești, Barsana, Rona de Sus,…

- UPDATE 2 – IPJ Maramureș: ”In urma unui apel prin SNUAU 112 polițiștii din cadrul Poliției orașului Șomcuta Mare au intervenit la un accident de circulație produs pe raza localitații Buciumi. Un autovehicul care se deplasa prin localitatea Buciumi pe DN1C a parasit suprafața parții carosabile și a intrat…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale, valabila in mai multe localitati din judetele Maramures si Satu-Mare, relateaza Agerpres.Citește și: DERAPAJ Un nou scandal afecteaza imaginea Bisericii Ortodoxe Romane: un preot s-a razbunat pe un…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi puternice pentru judetele Matamureș și Satu Mare, valabila in urmatoarea ora jumatate, relateaza Mediafax.Citește și: Accident GRAV pe DN 7: un șofer a intrat pe contrasens. O femeie și un copil…

- Duminica, la ora 14:28, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Faget din oraș. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat de 62 de ani din județul Salaj a intrat cu autoturismul intr-un stalp de electricitate,…