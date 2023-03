In toamna anului trecut a fost inființata organizația liberala de la Maracineni, in fruntea careia se afla profesorul Constantin Coman, fost cadru didactic la Seminarul Teologic și la Colegiul Pedagogic „Spiru Haret”. In cadrul primei conferințe de presa a nou-inființatei organizații locale s-a strecurat și un consilier local de la Maracineni, Siminel Sterea, membru al … Articolul PNL Maracineni iese la atac cu doi foști pesediști suparați pe primar apare prima data in Opinia Buzau .