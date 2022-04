Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal se va intruni, duminica, la Palatul Parlamentului, in vederea alegerii noului presedinte. Pana in acest moment singurul candidat la aceasta functie este premierul Nicolae Ciuca

- Mutare previzibila in PNL: premierul Nicolae Ciuca și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Este singurul inscris in cursa și il mai despart 4 zile pana la validarea in congresul extraordinar.

- Biroul Executiv al PNL a stabilit, marti, o derogare de la vechime astfel incat premierul Nicolae Ciuca sa poata candida la functia de presedinte al partidului, a anuntat purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe. Statutul Partidului National Liberal prevede ca, „in situatii exceptionale, BEx poate aproba…

- Liberalii au convocat marți, 5 aprilie, la ora 17.00, o ședința de Birou Executiv online in cadrul careia se va discuta acordarea unei derogari de la statutul PNL astfel incat premierul Nicolae Ciuca sa poata candida la președinția Partidului Național Liberal.Congresul extraordinar al PNL pentru alegerea…

- Liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a preluat oficial funcția de președinte interimar al PNL. Gheorghe Flutur a fost ales in aceasta funcție cu unanimitate de voturi in cadrul Consiliului Național al PNL, care s-a duminica. Flutur va deține aceasta funcție pana la Congresul de alegeri care…

- La sase luni de la alegerea in functia de presedinte al Partidului National Liberal, Florin Citu a demisionat din aceasta pozitie. Citu si-a dat demisia dupa o sedinta a Biroului Executiv pe care o convocase si la care s-au prezentat doar patru membri. Florin Citu pleaca umilit din fruntea PNL la doar…

- UPDATE Biroul Executiv al PNL anunța, vineri, intr-un comunicat de presa, ca a luat la cunoștința de convocarea extraordinara a Consiliului Național pentru duminica, 3 aprilie, de la ora 12.00. Ședința convocata sambata de Florin Cițu ramane fara obiect. „Biroul Executiv al Partidului Național Liberal,…

- Politicieni din Partidul Național Liberal așteapta demisia lui Cițu din funcția de președinte PNL. Florin Cițu ar putea demisiona astazi din funcția de președinte PNL. O ședința a conducerii PNL este programata, joi dupa-amiaza, la sediul central al partidului. Unii politicieni PNL ii cer lui Florin…