- Conducerea PNL Constanta invita fortele politice de dreapta la dialog in vederea identificarii formulei prin care PSD va fi inlaturat din administratia locala.Bogdan Hutuca, Presedintele PNL Constanta lanseaza partidelor de dreapta o invitatie la dialog in vederea identificarii celei mai bune formule…

- Mișcarea politica „Unirea” a lansat un apel catre liderii PUN, PLDM, Platforma DA și PAS pentru a se așesa la o masa de negocieri privind comasarea forțelor unioniste și pro-europene in vederea urmatoarelor alegeri ce vor avea loc in Republica Moldova.

- Mișcarea Politica "Unirea" invita la dialog partidele unioniste si cele de dreapta, pentru elaborarea unei strategii care le-ar permite victoria la alegerile prezidențiale. Declaratia a fost facuta astazi, in cadrul unei conferinte de presa.

- Henley & Partners invita toate parțile interesate, atat din Republica Moldova, cat și cele internaționale, sa se angajeze in dezbateri pozitive și obiective cu privire la Programul de Cetațenie prin Investiție din Republica Moldova (MCBI)

- Miele , cel mai mare producator de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, a inregistrat cel de-al șaptelea an consecutiv de creștere a business-ului in Romania. Brandul a incheiat anul 2019 cu o cifra de afac eri de peste 10 milioane de euro, ceea ce reprezinta o evoluție de 20% fața de…

- Fata de 14 ani, din Babadag, județul Tulcea, cautata de doua zile, a fost gasita, marți seara, copila declarand polițiștilor ca a fost la Constanța și nu a fost victima vreunei infracțiuni, anunța MEDIAFAX.Poliția Tulcea a anunțat ca in urma cercetarilor desfașurate de polițiști, fata de 14…

- In urma activitatilor desfasurate de politisti, minora de 14 ani, din Babadag, a carei disparitie a fost sesizata la data de 6 ianuarie a.c., a fost identificata pe raza orasului Babadag.Aceasta le a declarat politistilor ca, pe perioada absentei de la domiciliu, s a aflat pe raza municipiului Constanta,…

- Astazi, in jurul orei 06.00, un eveniment rutier s a produs in zona Tomis III din Constanta. Trei masini au fost implicate in accident. Din primele informatii, se pare ca un autoturism a intrat in celelalte doua autoturisme care erau parcate. Nu ne putem pronunta asupra motivului, insa la fata locului…