- E protest al AUR in Parlament. Parlamentarii formațiunii cer eliminarea UMDR de la Guvernare. Gestul AUR vine dupa ce ieri partidul anunța ca vrea explicații oficiale de la premierul Nicolae Ciuca privind vizita președintelui Ungariei in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Potrivit sursei citate, discuțiile s-au axat, in principal, pe situația economica și politica a Romaniei.Un subiect important a fost reprezentat, de asemenea, de razboiul dus de Rusia in Ucraina și efectele sale in plan regional și internațional."UNPR apreciaza ca, in aceasta perioada de mari framantari,…

- Nicolae Ciuca subliniaza ca procesul de modernizare si permanenta adaptare la provocarile pe care trebuie sa le gestioneze, alaturi de devotamentul profesionistilor din cadrul Serviciului de Protectie si Paza, asigura perspectiva de consolidare a acestei structuri de elita a statului roman.„Ziua Serviciului…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, dupa o intalnire cu seniorii liberali, ca partidul va avea o strategie si un plan nou de actiune. „Coalitia aflata la guvernare este un act de responsabilitate politica si trebuie sa transmitem un mesaj clar: romanii nu au nevoie de galceava, romanii vor solutii”,…

- Coaliția de guvernare se reunește luni pentru a finaliza un pachet de masuri sociale menite sa contracareze explozia preturilor. Scolarii care iau burse sociale vor primi si vouchere de cate 30 de euro lunar, iar familiile nevoiase ar urma sa primeasca tichete a cate 50 de euro din doua in doua luni.…

- Motiunea premierului Nicolae Ciuca, privind candidatura sa la sefia partidului, este zilele acestea votata la foc automat in filialele PNL. Liberalii au timp pana duminica, cand va avea loc Congresul Extraordinar al PNL pentru alegerea unui nou presedinte al formatiunii, sa voteze motiunea „Uniti pentru…

- Nicolae Ciuca și-a depus candidatura la șefia PNL cu moțiunea „Uniți pentru o Romanei stabila și puternica”: Avem datoria sa asiguram stabilitatea țarii. „Am decis sa-mi asum aceasta responsabilitate dupa o discuție cu colegii și in urma analizei pe care am facut-o asupra intregii situații politice.…

- Romanii cu venituri reduse vor primi vouchere de 250 de lei de la stat. Premierul a acceptat propunerea PSD Sub forma de vouchere sau tichete de masa, guvernanții au decis ca pana la finalul anului sa acorde ajutoare pentru oamenii cu venituri mici. Masura propusa de PSD a fost acceptata de premierul…