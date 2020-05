PNL se va reuni intr-o ședința de urgența, din cauza ultimelor atacuri la adresa Guvernului, facute de Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL. Duminica seara, la Antena 3, Rareș Bogdan a criticat Guvernul Orban și a acuzat Ministerului Afacerilor Externe ca ,,s-a spalat pe maini” pe tema situației romanilor aflați in Diaspora, la munca, in plina pandemie. […] The post PNL il baga in ședința pe Rareș Bogdan, pentru ca ataca din ce in ce mai des Guvernul Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .