- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a spus, marti, ca nu este multumit de sustinerea proiectelor administratiei la vot in Consiliul Local de catre viceprimarul liberal Cosmin Tabara si ca isi rezerva dreptul de a delega atributiile acest

- Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in urma participarii la un scandal in care au fost implicate 10 persoane, in Piata Victoriei din municipiul Timisoara. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis a anuntat, sambata, ca suspectii retinuti…

Stejarul plantat de Regele Ferdinand I in 1 mai 1923 in Piața Libertății din Timișoara va fi taiat. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca acesta s-a uscat și nu mai putea fi salvat.

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a facut, joi, un apel catre populatia din oras sa se autorecenzeze, el subliniind totodata ca municipiul este in plutonul fruntas al oraselor din Romania cu cele mai multe persoane autorecenzate. Fritz a mai atras atentia ca buna functionare a serviciilor

Conducerea Primariei Timisoara a intocmit un proiect de hotarare, pentru Consiliul Local, prin care se doreste majorarea salariilor angajatilor institutiei. Prin noul proiect, coeficientii de ierarhizare sunt legati de salariul viceprimarului, care este acum de 20.800 de lei brut, lunar.

La Filarmonica din Timișoara se pregatea un concert al maneliștilor Jador și Aza Dau Moda, dar in urma unui scandal acesta a fost anulat. Directorul interimar, Ovidiu Andriș, a declarat presei ca anunțatul concert nu va mai avea loc.

Jador trebuia sa susțina un concert la Sala Filarmonicii din Timișoara, biletele fusesera deja puse in vanzare, iar concertul urma sa aiba loc pe 17 mai, de la ora 20:00. Ulterior, insa, directorul interimar, Ovidiu Andriș, a declarat presei ca anunțatul concert nu va mai avea loc.

- Presedintele Consiliului Judetean Timis si al PNL Timis, Alin Nica, a declarat ca primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, nu intentioneaza sa achizitioneze certificate de poluare pentru societatea de termoficare din Timisoara, Colterm, si ca in acest fel condamna populatia orasului la o noua…