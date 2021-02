PNL îi face temele lui Ghinea! Ministrul Fondurilor Europene, atenționat să termine într-o lună Planul Național de Redresare și Reziliență „Concluzii simple și clare dupa dezbaterea de astazi de la Comisia de afaceri europene din Camera Deputaților unde, la invitația mea și a colegilor PNL, au participat europarlamentarii Siegfried Mureșan și Dragoș Pislaru, alaturi de colegul Ion Ștefan și alți deputați interesați de Planul Național de Redresare și Reziliența.Planul Național de Redresare și Reziliența, trimis la Comisia Europeana de Guvernul condus de Ludovic Orban in 2020, este ceea ce are nevoie Romania pentru realizarea proiectelor de dezvoltare și respecta obiectivele europene de tranziție verde și digitalizare. Evaluarea alocarilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

