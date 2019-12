Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Teodor Melescanu s-ar fi opus „dur” in decembrie 1989 la pastrarea unui moment de reculegere la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) pentru memoria victimelor de la Timisoara, potrivit unui document diplomatic american, publicat acum de un jurnalist canadian.…

- Poliția din Ucraina a reținut mai multe persoane în legatura cu uciderea în 2016 a jurnalistului de investigații Pavel Sheremet, a anunțat, joi, ministrul de Interne Arsen Avakov, relateaza Reuters. ”Acesta este rezultatul unei munci foarte complexe și persistente a unor profesioniști…

- Cetațenii Belarusului sunt așteptați duminica la urne pentru alegerea membrilor Parlamentului, scrutinul fiind considerat de analiști drept un barometru al puterii președintelui Aleksandr Lukașenko, care conduce fosta republica sovietica de un sfert de secol, relateaza agenția DPA, citata de Mediafax.Membrii…

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate…

- O declaratie in acest sens a fost facuta de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a subliniat ca tema Crimeii este inchisa pentru 'formatul Normandia'. 'Nu se pune problema abordarii temei legate de Crimeea in niciun fel de format, fie Normandia, fie altul. Problema (Crimeii) a…

- Problema retragerii munitiilor rusesti nu a fost si nici nu va fi discutata in cadrul negocierilor in formatul '5+2', a declarat seful Misiunii OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) in Republica Moldova, Claus Neukirch, intr-o conferinta de presa dupa incheierea rundei…