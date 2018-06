PNL fierbe la foc mic

Stiri pe aceeasi tema

- Este un adevarat cutremur in PNL, asta dupa ce prim-vicepreședintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat ca demisioneaza din aceasta funcție.Ilie Bolojan și-a depus demisia, iar aceasta va produce efecte incepand cu data de 1 iulie. Surse din PNL ne-au precizat ca demisia lui Bolojan vine ca urmare…

- Pana sa ajunga sa depuna motiunea de cenzura pe care o pregatesc la adresa actualului Executiv si pentur care cauta sustinere in randul alesilor neamului de la celelalte formatiuni din opozitie, liberalii afla ca pierd un senator, pe Ion Popa. Astfel ca grupul parlamentar al PNL pierde un reprezentant,…

- Demersul pe care il pregatesc liberalii la adresa actualului Executiv are deja textul aprobat “de principiu”, din cate a anuntat luni liderul PNL, Ludovic Orban. Si tot “de principiu” s-a stabilit ca motiunea de cenzura ar putea fi depusa “aproximativ in jurul datei de 20 iunie”, potrivit precizarilor…

- Este razboi deschis in PNL. Potrivit unor surse Realitatea, in PNL s-ar pregati un puci impotriva lui Ludovic Orban.20 de șefi de organizatii analizeaza posibilitatea debarcarii acestuia și inlocuirii cu un lider comod in lupta anti-justiție in care sunt interesați mulți liberali cu probleme.…

- Liberalii sustin demersul presedintelui PNL, Ludovic Orban, privind plangerea penala depusa impotriva premierului Viorica Dancila, decizia fiind luata prin votul Biroului Executiv in condițiile in care au existat voci la varful PNL care s-au dezis de acțiunea lui Orban. Printre cei care au ieșit public…

- De parca nu ar fi fost de ajuns ca Ludovic Orban, dupa ce a dat in mania fitnessului, nu mai are acum alta prioritate absoluta decat „debusoizarea” filialelor propriului partid, liberalii tocmai ce sunt pusi sa priveasca in oglinda si o alta fata urata a Opozitiei. Este vorba despre faptul ca, parca…

- Liberalii resping "tentativa de furt" din banul privat al contribuabilului la Pilonul II de pensii a PSD si a aliatilor sai, a declarat, miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, mentionand ca aceasta chestiune este extrem de grava si ar putea fi temeiul unei motiuni de cenzura. "PNL respinge…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat, marti, luarea unei decizii in privinta solicitarii PNL de convocare a premierului Viorica Dancila in plen, la "Ora prim-ministrului", pana cand liberalii vor veni cu o "tema precisa". "E amanata (solicitarea liberalilor - n.r.) pana cand grupul…