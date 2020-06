Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul imobiliar ce vizeaza extinderea ansamblului Liberty Technology Park, pe strada Garii nr.21 a fost pus in dezbatere publica de primarie, dupa ce la ședința Comisiei de Urbanism din 22 mai s-a convenit asupra condițiilor contractului.

- bull; Strategia poate fi consultata pe site ul Primariei Municipiului Constanta. Proiectul SMART CT are ca obiectiv principal consolidarea capacitatii administrative a municipalitatii constantene, iar unul dintre obiectivele acestuia este realizarea strategiei Smart City. Strategia Smart City urmareste…

- Primaria municipiului Chișinau va inainta in perioada urmatoare cca 50 de loturi de teren din capitala, pentru a fi expuse la licitație piblica. In acest sens, primarul general, Ion Ceban, a semnat o dispoziție despre instituirea unui Grup de lucru pentru identificarea și propunerea spre valorificare…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat pe 25 mai, in consultare publica, proiectul de Hotarare de Guvern privind functionarea unitatilor de invatamant pre-universitar cu statut de unitati-pilot, experi mentale si de aplicatie.Proiectul a fost elaborat in conformitate cu prevederile articolului…

- Nicio scoala nu va fi obligata sa participe la pilotare Lista unitatilor pilot va fi aprobata pana la data de 1 iulie 2020 Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat, la inceputul acestei saptamani, in consultare publica, proiectul de Hotarare de Guvern privind functionarea unitatilor de invatamant…

- Fara mare zarva , liberalii din organizația PNL a municipiului Hunedoara, in frunte cu liderul lor, Gherman Petre Lucian, desfașoara, de ceva vreme, o acțiune de solidaritate cu cetațenii urbei. Liberalii merg din ușa in ușa și ofera oamenilor seturi de maști de protecție, de stricta necesitate in…

- Subiectul pensiilor speciale s-a intors in jocul politic dupa ce Curtea Cosntituționala a decis ca abrogarea este neconstituționala. Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a facut, luni, apel la PNL și la Ludovic Orban pentru adoptarea unei ordonanțe de urgența de impozitare a…

- Cetatenii prefera sa stea unul langa altul pe bancile din parcurile sibiene sau in Piata Mare, chiar in fata sediului Primariei Sibiu, sau sa joace sah, la o distanta mai mica de un metru, la mesele special amenajate de municipalitate in Parcul ASTRA, situat tot in zona centrala, vizavi de sediul Directiei…