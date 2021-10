Liberalii merg mai departe cu planul de a investi un guvern minoritar PNL-UMDR, sustinut de grupul minoritatilor nationale, au declarat surse liberale pentru News.ro, insa vor sa negocieze cu fiecare parlamentar, in conditiile in care le lipsesc in jur de 70 de voturi. In urma discutiilor cu partenerii de la UDMR, cei de la PNL ar fi dispuși sa le cedeze acestora portofoliul Fondurilor Europene. Sursele liberale au aratat ca PNL incearca sa stranga o majoritate in Parlament, pentru a trece un guvern minoritar PNL-UDMR, sustinut de grupul minoritatilor nationale, in acest sens urmand sa negocieze…