Festivalul Untold ocupa locul 3 in topul celor mai mari 100 de festivaluri ale lumii

Festivalul UNTOLD a primit inca o confirmare ca este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume. In 2024 festivalul UNTOLD, organizat in Cluj Napoca, marcheaza o urcare spectaculoasa de trei pozitii in singurul clasament… [citeste mai departe]