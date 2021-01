PNL: Elevii ar putea fi chemați la școală și sâmbăta. Sunteti de acord? Elevii și profesorii ar putea fi chemați la școala și sambata, a declarat ministrului educației, Sorin Cimpeanu, la Europa FM. Acesta susține ca toate unitațile de invațamant din țara vor avea nevoie de activitați remediale, dupa perioada in care orele s-au desfașurat exclusiv online. Ministrul spune ca aceste cursuri suplimentare vor fi facute in afara orelor din semestrul al II-lea și, prin urmare, atat elevii, cat și dacalii vor fi nevoiți sa petreaca mai multe ore la școala pentru recuperare. „Printre cele 7.203 școli nu este nici una care sa spuna ca nu are nevoie de nici un fel de acțiune… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

