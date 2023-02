Stiri pe aceeasi tema

- Legitima aparare, extinsa și pe strada. Codul Penal se modifica: Inchisoare pentru incaierare Guvernul vrea sa modifice Codul Penal și sa creasca pedepsele pentru un numar de 6 infracțiuni. Vor fi modificate 11 articole din Codul Penal, inclusiv unul care vizeaza legitima aparare și care extinde aria…

- Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a anunțat ca a depus marți la Senat, impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, un proiect de lege care modifica Codul Penal și, printre altele, introduce pedepse mai mai mari și pentru harțuirea unui minor, tulburarea ordinii și liniștii publice. Proiectul elimina…

- Lucian Bode, ministru de Interne, și premierul Nicolae Ciuca, parlamentari PNL, au depus o propunere legislativa pentru modificarea Codului Penal: „Noile modificari incrimineaza mai ferm infracțiunile cu un puternic impact emoțional și social și sporesc gradul de protecție și siguranța pentru cetațean”.…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, a declarat marți, 7 februarie, ca a depus la Senat, impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, o initiativa legislativa de modificare a Codului Penal. Concret, pedepsele pentru infractiunile cu un puternic impact emotional si social vor fi majorate. Lucian Bode și Nicolae…

- ”Am depus astazi la Senat, impreuna cu dl. prim-ministru Nicolae Ciuca, o initiativa legislativa de modificare a Codului Penal. Noile modificari incrimineaza mai ferm infractiunile cu un puternic impact emotional si social si sporesc gradul de protectie si siguranta pentru cetatean. Prin aceasta initiativa…

- Intrebat care este poziția sa cu privire la acuzațiile de plagiat care afecteaza PNL, precum «cazul Bode», premierul Nicolae Ciuca și-a exprimat increderea in justiție, situație in care procesele in desfașurare nu trebuie sa fie afectate de declarații.

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, in data de 1 februarie 2023, Consiliul Local Sighișoara se va intruni in ședința extraordinara pentru a dezbate și aproba Bugetul Local pentru anul 2023, a anunțat conducerea…

- Acuzat de plagiat, ministrul Internelor, Lucian Bode va deschide noua sesiune parlamentara din februarie devenind subiectul unei moțiuni simple a Opoziției. USR spune ca va iniția acest demers pentru ca noua decizie de plagiat a Comisiei de Etica a Universitații Babeș-Bolyai ar putea afecta discuțiile…