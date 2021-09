Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Virgil Guran a declarat ca liberalii care il susțin pe Ludovic Orban la Congresul din 25 septembrie nu vor participa la ședința de joi a Parlamentului, unde ar urma sa fie citita moțiunea de...

- Schimbare de strategie in PNL, decisa intr-o ședința a conducerii liberalilor, din aceasta dimineața. Liderii apropiați de Florin Cițu au decis sa le permita parlamentarilor PNL sa participe la ședința de plen in care va fi citita moțiunea de cenzura. Surse politice spun, conform Digi24 , ca parlamentarii…

- Lovitura lui Orban pentru premierul Cițu: Parlamentul, convocat joi pentru citirea moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS și AUR Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban va convoca pentru joi o ședința a plenului reunit in care se poate citi moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR. Demersul…

- Intalnirea liderilor PNL, USR-PLUS și UDMR vine in contextul in care, luni, Birourile Permanente Reunite au amanat decizia privind calendarul moțiunii de cenzura, din lipsa de cvorum.Tot luni, premierul Florin Cițu s-a intalnit, la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis .Ședința de luni in care trebuia…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru luni, de la ora 12,00, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS si AUR. Initial, Birourile permanente reunite ale celor doua Camere fusesera…