Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea statutului PNL s-a votat in Biroul Executiv al liberalilor de luni. Schimbarea modului de demitere a șefilor de filiale este tinta modificarii regulamentului din formațiunea politica, conform surselor EVZ.

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul in serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezinciminat, iar Romania nu mai este un stat democratic, ci un "stat autoritar"

- Conducerea PNL se pregatește de noi lupte intestine. Și nu neaparat din cauza numarului mare de pretendenți la puținele candidaturi considerate eligibile la viitoarele alegeri europarlamentare, ci mai degraba pe fondul dorinței lui Ludovic Orban de a imboldi unele filiale

- Zboara gloanțele in toate direcțiile pe scena politica. Dupa plangerea penala depusa de liderul PNL, premierul declara ca nu-și da demisia. "Exclus" a spus Viorica Dancila, care a precizat ca poate duce guvernarea pana in 2020.

- Ultima lege din pachetul pe Justitie, adica statutul magistratilor, a fost adoptata de Camera Deputatilor, cu 181 de voturi „pentru“ si 74 „impotriva“. Opozitia a acuzat faptul ca cei de la Putere au facut „varza intreaga legislatie“.

- "Condamnatul Dragnea regreta perioada in care nimeni nu era anchetat la nivel politic (...). Doi: nu s-a trecut la nici o extrema, sunt anchetati si condamnati din toate partidele politice. Incercarea de a le transforma in dosare politice deja a esuat, dureaza din 2005 si toata lumea s-a convins…

- Presedintele PSD sustine, intr-un interviu acordat joi Associated Press, ca lupta anticoruptie a mers prea departe. “A fost o perioada de multi ani, cand de obicei cine era la putere nu era investigat. S-a trecut in cealalta extrema, ca cei care sunt in clasa politica sa fie toti acuzati, urmariti,…

- Vedeta de televiziune Oana Roman (41 de ani) a vorbit deschis despre lupta cu depresia si momentele care au doborat-o, inclusiv cel in care tatal ei, Petre Roman, a pierdut alegerile si divortul parintilor.